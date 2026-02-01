Роскосмос рассказал, когда ждать парад планет, затмение и поток Персеиды

Роскосмос представил астрономический календарь на 2026 год и назвал 12 августа главным астроднем: именно тогда совпадут парад планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Об этом пресс-служба госкорпорации сообщила в телеграм-канале .

В Роскосмосе подчеркнули, что в январе любители астрономии уже увидели Землю в перигелии, пик метеорного потока Квадрантиды и противостояние Юпитера: момент, когда самую крупную планету Солнечной системы лучше всего видно на ночном небе.

«Мы собрали все важные явления, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом, а также указали даты начала смены сезонов», — уточнили ученые.

Отдельно специалисты выделили две ключевые точки года — конец февраля и середину августа. В конце февраля землян ждет большой парад планет: на небе одновременно будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий. Часть из них можно будет разглядеть без оптики, остальные лучше наблюдать в бинокль или телескоп.

В Роскосмосе 12 августа назвали главным астроднем года. Перед рассветом в одном секторе неба выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун, образуя заметную цепочку. Днем произойдет полное солнечное затмение. Его частные фазы смогут увидеть жители севера России при ясной погоде. После заката ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды, одного из самых зрелищных «звездных дождей» года.

Ранее Роскосмос показал спутниковые кадры снежного циклона, накрывшего Москву несколько дней назад.