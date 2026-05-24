Китай запустил новый пилотируемый космический корабль

Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами к орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Пуск прошел с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Корабль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту. Экипаж чувствовал себя хорошо.

Командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу. Он уже летал на станцию в 2023 году в составе команды «Шэньчжоу-16» и тогда провел на орбите пять месяцев. Вместе с ним в состав экипажа вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвертого отряда космонавтов Китая, которая отправилась на «Тяньгун».

Во время новой экспедиции один из членов экипажа проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас на «Тяньгун» продолжает работать экипаж «Шэньчжоу-21», который прибыл туда 1 ноября 2025 года.

Ранее китайские специалисты успешно вывели на орбиту группу спутников CentiSpace-02. Для запуска использовали ракету-носитель «Цзелун-3», которая стартовала с морской платформы в Желтом море.