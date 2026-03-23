В Китае запустили с морской платформы ракету со спутниками CentiSpace-02

В Китае удачно вывели на орбиту группу спутников CentiSpace-02 с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3», которую запустили с морской платформы в Желтом море. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) .

Запуск осуществили в 22:49 22 марта (17:49 по московскому времени) с платформы в Желтом море недалеко от побережья китайской провинции Шаньдун. Ракета-носитель «Цзелун-3» доставила на орбиту спутниковую группировку CentiSpace-02.

«Запуск прошел полностью успешно», — заявили в корпорации.

Четырехступенчатую твердотопливную ракету «Цзелун-3» создала China Rocket Co. Ltd., которая входит в структуру Китайского исследовательского института ракетной техники. Носитель способен доставлять на солнечно-синхронную орбиту до 1,5 тонны груза и выводить в космос одновременно более двадцати спутников. Ракету изначально проектировали для наземных, так и для морских запусков.

