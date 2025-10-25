Инопланетный троянский конь. Гарвардский ученый заявил, что комета 3I/ATLAS готовится к маневру

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, может совершить гравитационный маневр Оберта. Об этом сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Когда 3I/ATLAS достигнет оптимального времени для маневров Оберта? Всего через восемь дней после соединения с Солнцем. Двадцать девятого октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия в 203 миллиона километров», — написал он.

Ученый также предположил, что межзвездный объект может иметь искусственное происхождение и представлять потенциальную угрозу для человечества. Его могли запустить инопланетяне с разведывательной целью.

Леб объяснил, что 3I/ATLAS как минимум в тысячу раз массивнее своих предшественников. Раньше такие гигантские объекты во внутреннюю часть Солнечной системы не попадали. Кроме того, у него необычная траектория, имеются признаки маневрирования и наблюдается газопылевой шлейф, направленный в сторону Солнца, а не от него. Последнее противоречит физике комет.

Ученый использовал метафору «троянский конь», предполагая, что объект является технологическим артефактом и обладает активным интеллектом. Если это так, то его намерения неизвестны.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил, почему межзвездная комета 3I/ATLAS не является кораблем пришельцев.