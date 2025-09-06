Астрономы обнаружили объект, который стремительно ворвался в Солнечную систему и сразу же вызвал множество вопросов. Его назвали 3I/ATLAS. Это третье межзвездное тело, зафиксированное человечеством, и оно сразу же стало самым загадочным.

Межзвездный объект 3I/ATLAS: комета или инопланетный корабль? Объект двигался со скоростью 245 000 км/ч, став самым быстрым телом, когда-либо зафиксированным в нашей системе. Его размеры впечатляют: до 20 километров в поперечнике. Но больше всего ученые удивились тому, что 3I/ATLAS подошел близко к Венере, Марсу и Юпитеру, словно изучал планеты. В интервью Daily Mail ученый из Гарварда Ави Леб выдвинул смелую гипотезу: объект может быть инопланетным космическим кораблем с оружием или исследовательским оборудованием на борту.

Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовыми к обоим вариантам и проверить, все ли межзвездные объекты — камни. Ави Леб ученый

Ученый полагает, что размер космического тела слишком велик для межзвездного объекта. Недавно наблюдения четырех телескопов показали, что межзвездный объект 3I/ATLAS еще более загадочен, чем думали раньше. НАСА и ЕКА — «Хаббл», SPHEREx, JWST и TESS зафиксировали, что 3I/ATLAS не только выделял газ задолго до того, как его обнаружили, но и его кома, то есть атмосфера, содержит больше углекислого газа, чем ученые обычно видят в кометах — как межзвездных, так и солнечных. Ученые полагают, что исследование объекта 3I/ATLAS может многое рассказать о среде его формирования, условиях, в которых он путешествовал через космос, и даже о его внутреннем строении.

Что такое межзвездный объект? Межзвездные объекты — это тела, находящиеся за пределами звездных систем. Они не привязаны гравитацией к какой-либо звезде и движутся вокруг центра своей галактики. Иногда такие объекты, следуя своим орбитам, попадают в гравитационное поле звездной системы. Затем они либо покидают ее, либо оказываются захвачены звездой или крупной планетой и остаются на новом месте. Межзвездным объектом может быть астероид, комета или планета-сирота. Эти тела были «выброшены» из своих звездных систем либо на ранних этапах их формирования, либо из-за катаклизмов, изменивших их орбиты. Теперь они путешествуют по космосу без родительской звезды. Ученые предполагают, что межзвездные кометы встречаются чаще, чем астероиды.

До этого ученым удалось зафиксировать лишь два объекта, достоверно прилетевших из других звездных систем в Солнечную систему. Первый объект был открыт в октябре 2017 года с помощью автоматического телескопа Pan-STARRS. Его назвали 1I/ʻOumuamua, что переводится как «странник, пришедший первым». Сначала считалось, что это межзвездная комета, которая «вылетела» из другой звездной системы. Но позже выяснилось, что это астероид. Его необычная форма долгое время привлекала внимание прессы. Хотя по остальным характеристикам он был типичным представителем своего класса небесных тел. В 2019 году российский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Он наблюдал ее в телескоп и назвал 2I/Borisov. Этот объект стал вторым подтвержденным межзвездным телом, достигшим Солнечной системы. В отличие от «Оумуамуа», комету Борисова обнаружили до максимального сближения с Землей. Это позволило астрономам наблюдать ее дольше и изучать детальнее. Однако, несмотря на внесолнечное происхождение, значимых особенностей у кометы не нашли. Теперь к этому ряду присоединился 3I/ATLAS. Многие ученые считают этот объект кометой, но некоторые допускают, что он мог быть создан искусственно.

Все, что известно о 3I/ATLAS на данный момент Межзвездный объект впервые привлек внимание астрономов 1 июля 2025 года. С тех пор ученые пристально следят за ним. Исследователям удалось выделить его основные характеристики: Его траектория указывает на происхождение из толстого диска Млечного Пути, где обитают старые звезды. По некоторым оценкам, возраст объекта может достигать 14 миллиардов лет, что делает его старше Солнечной системы.

3I/ATLAS окружен видимым газопылевым облаком диаметром до 26 400 километров и пылевым хвостом длиной не менее 25 тысяч километров.

Загадочный 3I/ATLAS: астрономы предложили перехватывать межзвездных гостей Новый гость из межзвездного пространства, 3I/ATLAS, для многих астрономов стал почти упущенной возможностью получить бесценные знания. Ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института в США предложили заранее готовиться к новым встречам с внеземными объектами в Солнечной системе. Современные технологии не позволяют быстро и детально исследовать их. Однако, по подсчетам специалистов, ежегодно тысячи межзвездных тел проходят через внешние области Солнечной системы, а десятки — приближаются к Земле. Команда SwRI рассчитала различные варианты траектории полета зонда, учитывая возможные направления движения кометы 3I/ATLAS. В проекте миссии-перехватчика подробно описаны научные цели, полезная нагрузка и основные требования к космическому аппарату.

Предлагаемая миссия — это высокоскоростной встречный полет, который даст возможность впервые подробно изучить межзвездный объект. Такой сценарий станет моделью для будущих миссий и позволит приблизиться к пониманию природы межзвездных тел, будь то кометы или искусственные аппараты. Мэтью Фриман руководитель проекта

Национальная научно-исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии США выпустила самые детальные снимки загадочного космического объекта 3I/ATLAS, сообщило агентство Associated Press. Эти фотографии были сделаны телескопом «Джемини-Юг» в Чили в конце августа. На них отчетливо видны газопылевое облако и пылевой хвост кометы, который становится все длиннее. По данным NASA, 4 сентября 3I/ATLAS был в 384 миллионах километров от Земли и продолжал движение к планете. Ученые прогнозируют, что 29 октября он окажется в 203 миллионах километров от Солнца, а в декабре пройдет на расстоянии 269 миллионов километров от Земли. Но объект 3I/ATLAS не движется к Земле, а проходит мимо Солнечной системы.

Где сейчас «Оумуамуа»? Оумуамуа покинул Солнечную систему и теперь удаляется от Солнца. Его уже не видно в телескопы, и дальнейшие наблюдения невозможны из-за большого расстояния. Комета 2I/Borisov тоже находится за пределами Солнечной системы и продолжает движение в межзвездном пространстве.