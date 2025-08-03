Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что обнаруженная в июле межзвездная комета 3I/ATLAS — не корабль пришельцев. Оснований так утверждать нет, передало его слова агентство ТАСС.
Эйсмонт подчеркнул, что траектория движения объекта вполне объяснима классическими законами небесной механики. Предположения о его инопланетном происхождении — это лишь «радикальные оценки».
Общественный интерес к подобным объектам обусловлен обычной редкостью их обнаружения. По словам ученого, при полномасштабном наблюдении за космосом количество таких тел значительно возрастет — речь о тысячах потенциальных открытий.
Накануне ученый из Гарварда Ави Леб предупредил о летящем на Землю межзвездном объекте 3I/ATLAS и предположил, что он может оказаться инопланетным кораблем.
Ученый заявил, что летящий к Земле 3I/ATLAS — не космический корабль
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