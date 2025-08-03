Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что обнаруженная в июле межзвездная комета 3I/ATLAS — не корабль пришельцев. Оснований так утверждать нет, передало его слова агентство ТАСС .

Эйсмонт подчеркнул, что траектория движения объекта вполне объяснима классическими законами небесной механики. Предположения о его инопланетном происхождении — это лишь «радикальные оценки».

Общественный интерес к подобным объектам обусловлен обычной редкостью их обнаружения. По словам ученого, при полномасштабном наблюдении за космосом количество таких тел значительно возрастет — речь о тысячах потенциальных открытий.

Накануне ученый из Гарварда Ави Леб предупредил о летящем на Землю межзвездном объекте 3I/ATLAS и предположил, что он может оказаться инопланетным кораблем.