Ученый заявил, что летящий к Земле 3I/ATLAS — не космический корабль

Эйсмонт: нет оснований считать объект 3I/ATLAS инопланетным кораблем

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что обнаруженная в июле межзвездная комета 3I/ATLAS — не корабль пришельцев. Оснований так утверждать нет, передало его слова агентство ТАСС.

Эйсмонт подчеркнул, что траектория движения объекта вполне объяснима классическими законами небесной механики. Предположения о его инопланетном происхождении — это лишь «радикальные оценки».

Общественный интерес к подобным объектам обусловлен обычной редкостью их обнаружения. По словам ученого, при полномасштабном наблюдении за космосом количество таких тел значительно возрастет — речь о тысячах потенциальных открытий.

Накануне ученый из Гарварда Ави Леб предупредил о летящем на Землю межзвездном объекте 3I/ATLAS и предположил, что он может оказаться инопланетным кораблем.

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