НАСА и Роскосмос согласовали дальнейшую эксплуатацию МКС

Руководители НАСА и Роскосмоса в ходе переговоров подтвердили готовность продолжать совместную работу по Международной космической станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя американского аэрокосмического ведомства.

Администратор НАСА Джаред Айзекман и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсудили вопросы дальнейшей безопасной эксплуатации МКС.

Ранее Баканов заявлял о продуктивном сотрудничестве с США в рамках проекта станции, отдельно подчеркнув эффективность программы перекрестных полетов. В 2026 году запланировали новую встречу с руководством НАСА.

МКС начала формироваться на орбите в 1998 году. Ее планировали эксплуатировать около 15 лет, но сроки неоднократно продлевали. Сейчас работа станции рассчитана до 2028 года, после чего рассматривают вариант ее затопления к 2030 году.

На мероприятии ко Дню космонавтики Баканов заявил, что российская космонавтика должна добиться результатов, сопоставимых с достижениями советской эпохи.