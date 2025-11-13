Гитлер оказался носителем «гена микропениса»

Британские ученые из Университета Бата предположили, что у Адольфа Гитлера мог быть синдром Каллмана. Это редкое генетическое заболевание влияет на половое развитие. Диагноз, по мнению исследователей, может объяснять слухи о микропенисе и бесплодии диктатора. Подробности этого открытия раскрыты в новом британском документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», сообщила газета Daily Mail .

Ученые изучили образцы крови Гитлера, найденные на фрагменте дивана из его бункера. Американский офицер Росвелл Розенгрен забрал этот кусок ткани вскоре после самоубийства фюрера в 1945 году. Только спустя почти 80 лет удалось расшифровать и проанализировать ДНК из этого образца.

Ученые нашли признаки синдрома Каллмана. Это генетическое заболевание, которое снижает уровень тестостерона, лишает обоняния и влияет на развитие половых органов.

«10% людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис — „микропенис“. Гораздо более распространенной особенностью является то, что яички обычно не опускаются к мошонке», — объяснил профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку в Финляндии.

Историк Потсдамского университета доктор Алекс Кей добавил, что никто не мог точно объяснить, почему Гитлер избегал близких отношений с женщинами.

«Теперь у нас есть научная теория. Его сексуальная холодность и отсутствие детей, вероятно, были следствием синдрома Каллмана», — уточнил Кей.

Ученый подчеркнул, что гипотеза помогает понять противоречие между личной жизнью Гитлера и его ролью политического лидера. Он призывал немцев заводить большие семьи, но сам не следовал этому совету.

«У Гитлера не было ни жены, ни наследников, однако он выстраивал образ человека, полностью посвятившего себя нации», — сказал Кей.

В январе Daily Mail сообщила об обнаружении ранее неопубликованного дневника, якобы принадлежащего аристократке из Великобритании и предполагаемой любовнице Гитлера Юнити Митфорд. Записи за 1935–1939 годы раскрыли ее тесную связь с нацистским лидером.