22 января 2025 16:12 Мимимишный фюрер. Зачем западные СМИ превращают Гитлера в «политика с человеческим лицом»? 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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На днях британская газета Daily Mail рассказала об обнаружении ранее неопубликованного дневника, якобы принадлежащего перу Юнити Митфорд — аристократке из Великобритании и предполагаемой любовнице Адольфа Гитлера. «Записи, охватывающие период с 1935 по 1939 год, раскрывают ее близость с нацистским лидером», — говорится в публикации.

По словам журналистов, во время подготовки ко Второй мировой войне Гитлер вел себя с Митфорд «как влюбленный юноша». В опубликованных отрывках дневника описаны их встречи в мюнхенском кафе Osteria Bavaria, поездки в Баварию и личные приглашения в резиденцию германского фюрера. «В одной из записей от 9 февраля 1935 года Юнити Митфорд называет день своей первой беседы с Гитлером „самым счастливым днем ее жизни“, — отметили сотрудники Daily Mail. Кроме того, в дневнике очарованная фюрером британская аристократка называет лидера Третьего рейха «милым» и благодарит за подарки — например, за рождественскую елку или поездку на автомобиле Mercedes-Benz. В записках даже упоминается ее работа над переводом «Майн Кампф» на английский язык.

Фото: Global Look Press

Милота, да и только! Ну, а теперь самое интересное. Дело в том, что 100% уверенности в подлинности мемуаров госпожи Митфорд, как и в самой якобы рассказанной ей истории, у исследователей до сих пор нет. С одной стороны, авторы расследования утверждают, что подлинность дневника подтверждена независимыми экспертами по почерку, чернилам и бумаге. Британский историк Дэвид Прайс-Джонс заявляет, что «убежден в его подлинности». С другой стороны, по-прежнему неясно, как же так получилось, что эти записи, считавшиеся давно утерянными, оказались в распоряжении исследователей. Тем не менее Daily Mail готовит публикацию всех материалов из «дневника Юнити Митфорд», даже несмотря на сомнения, которые остаются у некоторых ученых.

Тривиальная история, скажете вы. Весьма вероятно, что кто-то просто решил хайпануть на скандальной теме, сфабриковав дневник и выдав его за подлинный исторический документ. Мировая историография знает, увы, немало подобных примеров. Но как по мне, все в этом случае и сложнее, и глубже.

В последние годы, особенно в период резкой смены отношения в западных странах к России на негативное, мы не раз наблюдали попытки, так сказать, обелить образ лидера нацистов, преподнести его как «политика с человеческим лицом», не лишенного в том числе некоторого шарма. Он-де, оказывается, может быть и милым, и очаровательным, и пылким влюбленным, и даже дарить любимой женщине ощущение истинного счастья. Ни дать ни взять мимимишный персонаж.

Фото: Германии Адольф Гитлер (в центре) с соратником по партии Мартином Борманом / РИА «Новости»

Но дело вовсе не в личных качествах германского фюрера, каковы бы они ни были, а в том, как в общественном сознании постепенно смещаются акценты с нацистского преступника и «людоеда», к герою любовных романов и романтических историй. Вслед за этим постепенно меняется и восприятие всего того ужаса, что он сделал и за что несет полную ответственность перед судом истории. Или уже не несет? Форточки Овертона открыты нараспашку. «Мол, поглядите какие русские плохие. Так, может быть, Гитлер — „добряк“ и „душка“ — был не так уж и не прав, когда отдавал приказ уничтожать их без жалости и пощады? Может быть, и нынешнему поколению европейцев не стоит чураться его методов, а? Что скажите?» Видимо, мы скоро узнаем, какой ответ даст на это «просвещенная» Европа.