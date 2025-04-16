ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму

Нацисты отбирали советских военнопленных по национальной, социальной и профессиональной принадлежности, чтобы уничтожить или принудить к коллаборационизму. Об этом свидетельствует директива, рассекреченная Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщила пресс-служба ведомства.
Спецслужба обнародовала директиву о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода, которая являлась приложением к оперативному приказу № 14 начальника главного управления имперской безопасности обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха от 29 октября 1941 года. Документ устанавливал правила работы с советскими военнопленными, в том числе отбора по национальной, социальной и профессиональной принадлежности.
Немецкие офицеры обращали особое внимание на комиссаров, номенклатурных работников, евреев и представителей интеллигенции. Нацистское командование предписывало использовать их в качестве осведомителей и коллаборационистов. Казни зондеркомандам рекомендовалось проводить в уединенных местах подальше от лагерей.
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