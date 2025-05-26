Физик-ядерщик объяснил, чем могла быть огромная «птица» у Солнца

Физик-ядерщик Анпилогов: объект в форме птицы у Солнца мог быть протуберанцем

Гигантская «птица», замеченная у Солнца телескопами РАН, может быть протуберанцем. Об этом рассказал РБК физик-ядерщик Евгений Анпилогов.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о наблюдении за необычным объектом, который зафиксировали телескопы LASCO. Он напоминает птицу и в 10 раз больше Земли.

Анпилогов подчеркнул, что сейчас мы движемся к максимуму солнечной активности, который ожидается в 2025–2026 годах.

«Одиннадцатилетний цикл, называемый циклом Швабе, в этот период достигнет максимальной мощности. На фотографии запечатлен впечатляющий выброс коронарной массы, или протуберанец», — рассказал он.

По его словам, это у этого солнечного вещества, выброшенного в магнитосферу звезды, относительно низкая температура. Не вся масса, выброшенная Солнцем, покинет его навсегда. Значительная часть вернется обратно по магнитным линиям.

«Но этот конкретный объект, который я вижу на фото, продолжит остывать и двигаться к внешним границам Солнечной системы», — добавил физик.

Выброс произошел не в сторону Земли, поэтому его было видно лучше, чем если бы он шел к планете. Физик-ядерщик добавил, что такое направление выброса — это случайное везение.

Ранее ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения зафиксировали редкое явление на Солнце. В течение трех часов наблюдался выброс плазмы черного цвета. Астроном Владимир Наумов объяснил, что необычный черный оттенок возник из-за присутствия нейтрального водорода.