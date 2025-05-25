Загадочный объект размером больше Земли заметили над Солнцем

Над Солнцем заметили похожий на птицу объект размером больше Земли

Ученые зафиксировали оптический объект над Солнцем, он больше размера Земли более чем в 10 раз. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Загадочный и красивый снимок поступил с одного из телескопов LASCO. На изображении отчетливо виден летательный аппарат с тянущимся за ним пламенным следом, или птица», — заявили ученые.

Размер крыла такой «птицы» превышает 150 тысяч километров, отметили они. Это больше Земли более чем в 10 раз. Объект находится над Солнцем на высоте около двух миллионов километров.

Подобные изображения со структурами с плазменным следом в лаборатории назвали очень редкими.

В ночь на воскресенье, 25 мая, на Солнце произошла вспышка наивысшего класса X. Активность на звезде началась в 04:46 по московскому времени, а закончилась в 04:57.