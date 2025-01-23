Астроном Наумов: протуберанец не несет угрозы Земле

Астроном, основатель проекта #ХабАстро Владимир Наумов в беседе с «Известиями» рассказал, что протуберанец (выброс раскаленного газа) на Солнце, который приобрел необычный черный оттенок, получил такой цвет из-за присутствия нейтрального водорода.

Этот газ блокирует поступление солнечного света, создавая впечатление черной области. Наумов подчеркнул, что данное явление не несет угрозы Земле.

Эксперт отметил, что нейтральный водород поглощает коротковолновое солнечное излучение, что делает его черным. Он вернулся обратно в фотосферу Солнца, и никаких негативных последствий для Земли не последовало.

Ранее исследователи из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земельной физики Сибирского отделения сообщили о фиксации на Солнце редкого явления — выброса плазмы черного оттенка, который продолжался в течение трех часов.