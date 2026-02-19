Финские археологи нашли в Турку королевское кольцо под крысиным гнездом
Ученые обнаружили в кафедральном соборе Турку золотое кольцо, принадлежавшее шведской королеве XVII века Катарине Монсдоттер. Об этом сообщил Yle.
Артефакт находился под крысиным гнездом в гробнице. Исследователи изучали мраморный саркофаг, чтобы получить больше сведений о состоянии здоровья королевы, ее внешности и происхождении.
Золотое кольцо украшает бирюза и черная эмалевая отделка.
«Оно застряло на одной из костей пальца королевы», — уточнил доцент биоархеологии Университета Турку Улла Нордфорс.
Ранее крымские археологи нашли при раскопках Южного пригорода Херсонеса Таврического более 20 редких предметов. Находки добавят в экспозицию музея-заповедника.