Финские археологи нашли в Турку королевское кольцо под крысиным гнездом

Ученые обнаружили в кафедральном соборе Турку золотое кольцо, принадлежавшее шведской королеве XVII века Катарине Монсдоттер. Об этом сообщил Yle .

Артефакт находился под крысиным гнездом в гробнице. Исследователи изучали мраморный саркофаг, чтобы получить больше сведений о состоянии здоровья королевы, ее внешности и происхождении.

Золотое кольцо украшает бирюза и черная эмалевая отделка.

«Оно застряло на одной из костей пальца королевы», — уточнил доцент биоархеологии Университета Турку Улла Нордфорс.

