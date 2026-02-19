Финские археологи нашли в Турку королевское кольцо под крысиным гнездом

Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Ученые обнаружили в кафедральном соборе Турку золотое кольцо, принадлежавшее шведской королеве XVII века Катарине Монсдоттер. Об этом сообщил Yle.

Артефакт находился под крысиным гнездом в гробнице. Исследователи изучали мраморный саркофаг, чтобы получить больше сведений о состоянии здоровья королевы, ее внешности и происхождении.

Золотое кольцо украшает бирюза и черная эмалевая отделка.

«Оно застряло на одной из костей пальца королевы», — уточнил доцент биоархеологии Университета Турку Улла Нордфорс.

Ранее крымские археологи нашли при раскопках Южного пригорода Херсонеса Таврического более 20 редких предметов. Находки добавят в экспозицию музея-заповедника.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте