Археологические раскопки в Южном пригороде Херсонеса Таврического принесли уникальные находки

Археологи обнаружили более 20 редких предметов в результате исследований Южного пригорода Херсонеса Таврического в Севастополе. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Крым 24».
Находки включают разнообразные артефакты бытового назначения, оружие, игровые принадлежности, погребальные сосуды и декоративные элементы. Эти объекты позволят глубже изучить культурное наследие региона и станут частью экспозиции музея-заповедника.
Всего реставраторами обрабатывается порядка 100 новых экспонатов, некоторые из которых впервые увидят свет на музейных выставках.
