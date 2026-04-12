«Есть, зачем туда лететь». Космонавт рассказал о жизни на Марсе

Космонавт Волков допустил, что на Марсе может быть жизнь

Наличие воды на Марсе свидетельствовало о том, что там может быть жизнь. Летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков сообщил об этом РИА «Новости» .

По его словам, вопрос о жизни на Марсе является одним из самых популярных в адрес космонавтов. Волков процитировал бюрократа Огурцова из фильма «Карнавальная ночь», который заявил, что ответ науке пока неизвестен.

«Но по факту мы знаем, что вода там найдена. Так что в какой-то форме жизнь присутствует, потому что вода — это жизнь. Бактерии там живут, так что нам есть, зачем туда лететь», — сказал космонавт.

Ранее астроном Владимир Сурдин допустил, что защищенные от радиации марсианские пещеры могут быть пригодны для жизни. Для их изучения нужно сконструировать робота-спелеолога.