Астроном Сурдин: марсианские пещеры могут быть пригодны для жизни

Ученый рассказал, что особенности климата Марса позволяют существовать на планете жидкой воде, а это — главное условие для жизни. Однако сейчас есть трудности, которые мешают исследовать Марс в полном объеме.

Космический полет до Марса длится девять месяцев. Для человека места в аппарате не больше, чем в автомобиле. Но NASA частично решило эту проблему: были разработаны надувные модули «Bigelow Aerospace». К цилиндрическому корпусу для командного отсека прикреплен дополнительный надувной модуль. Его можно использовать как жилое пространство для отдыха и физических упражнений во время полета.

Атмосферное давление на Марсе в 160 раз ниже, чем на Земле. «Для человека это все равно, что пустота. Космонавтам придется работать в тяжелых пустотных вакуумных скафандрах», — пояснил ученый. Вес такого скафандра составляет 130 кг.

Еще одна сложность — производство питания на месте. Также необходимо создать роботов-спелеологов, способных исследовать марсианские подземелья, пещеры и каньоны. «Ну что, физики? Создадите нам робота-спелеолога?» — обратился астроном к гостям лекции.

По мнению Сурдина, марсианские пещеры защищены от радиации и в перспективе туда можно запустить людей.