До восьми вспышек в час. Пик потока Эпсилон-Персеид придется на 10 сентября

Метеорный поток Эпсилон-Персеиды достигнет максимальной активности в ночь на 10 сентября. Лучше всего наблюдать его ближе к рассвету, посоветовал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Поток проходит Землю с 5 по 21 сентября. Его метеоры двигаются со скоростью около 64 километров в секунду, что делает Эпсилон-Персеиды одним из самых быстрых звездопадов.

По его словам, радиант потока, то есть область, из которой визуально вылетают метеоры, располагался рядом с Бетой Персея, известной как Алголь. Созвездие Персея можно было найти на северо-востоке по цепочке звезд, напоминающей перевернутую букву V. Пик осеннего звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября.

«Оптимальные часы для наблюдений — вторая половина ночи и предрассветные часы. К этому моменту созвездие Персея поднимется высоко над северо-восточным горизонтом», — отметил Бурмистров.

Для наблюдений он рекомендовал выбрать место вдали от фонарей и дать глазам около 30 минут на адаптацию к темноте. Бинокль и телескоп он не советовал использовать, поскольку оптика сужает поле обзора.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что в течение ближайших двух суток Землю могут достичь новые выбросы солнечной плазмы, которым сопутствуют геомагнитные бури.