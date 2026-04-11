Флешмоб ко Дню космонавтики прошел в Раменском

В рамках Недели космоса в округе провели космическое мероприятие и масштабную акцию. Участники выстроились в цифру 65 в честь юбилея первого полета человека в космос.

На встрече собрались студенты, волонтеры, представители патриотических организаций и администрации. Флешмоб начался с торжественной речи председателя местного Совета депутатов Юрия Ермакова. Он напомнил, что 12 апреля 1965 года весь мир узнал: Россия — первая космическая держава.

По словам организаторов, в акции участвовали более 100 человек. Исполняющая обязанности руководителя отделения «Молодой Гвардии Единой России» Елизавета Шахнина отметила, что ребята горят общим делом и объединились в преддверии юбилейного Дня космонавтики.

Волонтер Михаил Дементьев признался, что такие события вдохновляют молодежь. Он сам хочет развиваться в сфере космонавтики. Добровольцы регулярно участвуют в мероприятиях округа и организуют тематические флешмобы.