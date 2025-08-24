Редкое морское животное сняли на камеру у побережья Южно-Китайского моря

Ученые впервые за 30 лет заметили редкое морское животное — дюгоня — в Южно-Китайском море. Его увидели у рифа Юншу недалеко от островов Наньша. Об этом сообщило издание Naked Science .

Последний раз дюгоня в этом районе фиксировали только в 2008 году, тогда животное нашли мертвым у города Дунфан. Дюгонь считается прототипом легенд о русалках и является единственным ныне живущим видом из отряда сирен. Он занесен в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. В Китае это животное имеет статус вида под особой государственной охраной.

