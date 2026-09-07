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    Ученые нашли около 20 новых видов животных в глубинах Карибского моря

    Popular Science: в Карибском море обнаружили десятки новых обитателей глубин

    NASA
    Фото: NASA

    Ученые обнаружили около 20 потенциально новых видов животных в глубоководных районах Карибского моря. Экспедиция у берегов Тринидада и Тобаго стала первой масштабной глубоководной программой в истории страны, сообщил журнал Popular Science.

    За месяц исследователи обследовали более 11 тысяч квадратных километров дна, собрали свыше 700 образцов и нашли не менее 54 видов, ранее не встречавшихся в водах страны.

    Среди открытий — осьминог рода Graneledone, морская звезда, королевский краб и рыба-заглот, способная проглатывать добычу крупнее себя. Три вида могут оказаться представителями новых родов.

    Ключевым открытием стали 25 холодных сипов — участков дна с выделением метана и сероводорода, где экосистемы существуют за счет хемосинтеза. Там нашли скопления мидий, червей, кораллов и рыб. Собранные образцы передадут в Университет Вест-Индии, где коллекция увеличится в 12 раз.

    Ранее в Каспийском море обнаружили новый остров, где обитают волки, кабаны и барсуки.