Роскосмос сообщил дату запуска ракеты со спутником «Бион-М»

Пуск ракеты со спутником «Бион-М» № 2 запланирован на 20 августа в 20:13 минут. Спутник отправят на высокоширотную орбиту с космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Полет рассчитан на 30 суток. На борту находятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил, а также стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена, водоросли и микроорганизмы. Ученые планируют провести эксперименты, обращая внимание на солнечные вспышки и их влияние на живые организмы на борту спутника.

«По сути, все эти пики и фактическое радиационное состояние будут фиксироваться, ну и результаты будут коррелировать с тем, что были зафиксированы вспышки, не было вспышек <… > Поэтому данные будут иметь высокую ценность в любом случае», — сообщил журналистам вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

В начале августа космонавт Кирилл Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon. Вместе с ним возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.