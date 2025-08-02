Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым субботу пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 сегодня причалил к Международной космической станции», — заявили в корпорации.

Помимо Платонова, в экипаж Crew-11 входят астронавт JAXA Кимия Юи, астронавты NASA Майкл Финк и Зина Кардман.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС прошла в автоматическом режиме в 09:35 по московскому времени, уточнила пресс-служба NASA. Миссия состоялась в рамках соглашения о перекрестных полетах между американским агентством и «Роскосмосом».

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек — россияне Кирилл Песков, Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, японский астронавт Такуя Ониси, астронавты NASA Николь Айерс, Энн Макклейн и Джонатан Ким.

В июне российские космонавты ликвидировали утечку воздуха на МКС.