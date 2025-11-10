Астрономы показали, как магнитный спрут уничтожил газового гиганта на Солнце

Вспышка X1.79 произошла на Солнце утром 9 ноября в области 4274. Космические телескопы засняли, как вылетевшие из ее центра магнитные волокна буквально пожирали оказавшего рядом протуберанца. Последний состоит из темного холодного газа, растянувшегося на 300 тысяч километров.

«Почти механическая точность, с которой плазменный „удав“ находит и обвивает свою жертву, регулируется текущими в короне Солнца электрическими токами, а также разницей газового давления между горячим вспышечным ядром и холодным телом протуберанца», — сказали астрономы.

В конце плазменные волокна, как щупальца хищника, утащили за собой в поверхность Солнца остатки газового существа. Ученые предупредили, что уничтожение протуберанца может дополнительно увеличить массу выброшенного в сторону Земли плазменного облака.

Последняя сильная магнитная буря обрушилась на голубую планету ночью 8 ноября. Ее вызвали проходившие мимо Земли плазменные облака после вспышек на Солнце.