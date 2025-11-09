Астрономы показали кадры мощной вспышки на Солнце

ИКИ РАН: на Солнце зафиксирована мощная вспышка, направленная на Землю

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, направленную прямо на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН . Специалисты опубликовали видео с началом выброса плазмы.

Авторы кадров отметили, что в конце детектор телескопа пересветило.



«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце — Земля. Максимум пока неизвестен», — указывается в сообщении.

Согласно обновленной информации, ее сила достигла уровня X1.79, что является одним из самых высоких показателей.

Кроме того, на телескопах ученые заметили выброс плазмы, который происходит на том же участке и частично смещен к северу.

В прошлый раз вспышка высшего балла X на Солнце происходила 6 ноября. Ее наблюдали в 20:15 по московскому времени.