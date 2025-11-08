Магнитная буря уровня G2 началась на Земле

Расположенная в диапазоне между средним и сильным значением магнитная буря уровня G2.3 началась на Земле около 03:00 субботы, 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые объяснили возмущение геомагнитного поля Земли проходом мимо планеты плазменных облаков, возникших из-за вспышек на Солнце в середине недели. Они подчеркнули, что основная сброшенная звездой плазма прошла мимо, но край одного из скоплений все же задел Землю.

Оценивая ситуацию, астрономы отметили, что за три дня наблюдаются самые сильные бури за последние месяцы, но сам сценарий оказался благоприятнее, чем мог быть.

В ближайшие дни прогноз по продолжению геомагнитного возмущения Земли сохраняется из-за солнечной активности. Но бури окажутся не такими сильными из-за снижения возникновения новых вспышек.

Крупнейшие выбросы плазмы на Солнце произошли в середине этой недели. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, образовавшиеся облака со скоростью около 1000 километров в секунду приближались к Земле. Ученые подчеркивали, что существует риск удара по планете.