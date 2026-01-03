Астрономическое комбо покажется в небе над Россией в августе

В 2026 году с территории России можно будет увидеть несколько затмений, но только в августе откроется обзор и на солнечное, и на лунное. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил об этом РИА «Новости» .

Сначала 12 августа произойдет полное солнечное затмение. Полоса протянется от мыса Челюскин через северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию и закончится в Средиземном море. Железнов предупредил, что в европейской части России не получится оценить всю его полноту. Например, в Москве диск Луны закроет Солнце только на 5%, фаза составит 0,05.

«В России в европейской части можно увидеть частные фазы. Так, в Петербурге фаза будет 0,83, в Мурманске 0.84, Калининград 0,85, а на мысе Челюскин — почти полное, фаза 0,99», — объяснил специалист.

Частное лунное затмение проявится ровно через две недели, 28 августа. Железнов сообщил, что в европейской России посмотреть его можно на рассвете, максимальная фаза составит 0,94. Таким образом август станет месяцем, когда россияне смогут увидеть и лунное, и солнечное затмение.

Обычно же эти явления идут парами с интервалом в две недели. Кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля проявится в южном полушарии, полное лунное — 3 марта в западном полушарии.

В последний день 2025 года на Солнцев произошла сильная вспышка. Она вызвала магнитную бурю в ночь на 3 января.