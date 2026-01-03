Астрономическое комбо покажется в небе над Россией в августе
Астроном Железнов: в августе россияне смогут увидеть солнечное и лунное затмения
В 2026 году с территории России можно будет увидеть несколько затмений, но только в августе откроется обзор и на солнечное, и на лунное. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил об этом РИА «Новости».
Сначала 12 августа произойдет полное солнечное затмение. Полоса протянется от мыса Челюскин через северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию и закончится в Средиземном море. Железнов предупредил, что в европейской части России не получится оценить всю его полноту. Например, в Москве диск Луны закроет Солнце только на 5%, фаза составит 0,05.
«В России в европейской части можно увидеть частные фазы. Так, в Петербурге фаза будет 0,83, в Мурманске 0.84, Калининград 0,85, а на мысе Челюскин — почти полное, фаза 0,99», — объяснил специалист.
Частное лунное затмение проявится ровно через две недели, 28 августа. Железнов сообщил, что в европейской России посмотреть его можно на рассвете, максимальная фаза составит 0,94. Таким образом август станет месяцем, когда россияне смогут увидеть и лунное, и солнечное затмение.
Обычно же эти явления идут парами с интервалом в две недели. Кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля проявится в южном полушарии, полное лунное — 3 марта в западном полушарии.
В последний день 2025 года на Солнцев произошла сильная вспышка. Она вызвала магнитную бурю в ночь на 3 января.