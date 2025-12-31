На Солнце впервые за три дня произошла сильная вспышка

Сильную вспышку зафиксировали на Солнце в последний день 2025 года

Вспышка мощностью М7.1 произошла на Солнце 31 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, возмущение на поверхности звезды достигло своего пика в 16:51 по московскому времени. С полуночи на Солнце также зафиксировали восемь обычных вспышек, класс которых классифицировали как C.

Последний раз три события класса М произошли 29 декабря. Самую сильную вспышку оценили в балл М4.2.

В ИКИ РАН отмечали, что в новогоднюю ночь россияне смогут увидеть полярные сияния. Лучше всех они будут заметны жителям Мурманска и Архангельска. Геомагнитная обстановка с 31 декабря на 1 января тоже будет неспокойной.