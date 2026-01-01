Астрономы предупредили о первой в 2026 году магнитной буре в ночь на 3 января

ИКИ РАН: первая в 2026 году магнитная буря начнется в ночь на 3 января

Пока жители Земли готовились к наступлению Нового года, на Солнце произошла мощная вспышка уровня M7.1. Для регионов Дальнего Востока ее появление совпало с боем кремлевских курантов. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Там пояснили, что во время вспышки Солнце выбросило большой объем горячей массы, которая частично направлена в сторону нашей планеты.

«Исходя из расчетов, она станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь с 2 на 3 января. Уровень бури прогнозируется до G2. Около 30% составляет вероятность сильной бури — от G3 и выше», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ученые отметили, что общий геомагнитный фон на все новогодние каникулы оказался весьма комфортным, за исключением первых дней. Прогноз изменится, если на Солнце произойдут новые сильные вспышки.

Также специалисты уточнили, что обещанные полярные сияния оказались достаточно слабыми и почти невидимыми из-за повышенной облачности.