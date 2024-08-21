Астрофизики впервые объяснили загадку излучения черных дыр

Nature Communications: излучение черных дыр вызвано турбулентностью плазмы

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Астрофизики из Хельсинкского университета установили, что рентгеновское излучение, исходящее из окрестностей черных дыр, возникает из-за турбулентности плазмы. Об этом сообщил научный журнал Nature Communications.

В свою очередь, турбулентность вызывают магнитные поля, движущиеся хаотично. Похожие явления ученые ранее отмечали на Солнце.

Исследователи сделали моделирование, которое показало, что плазма в этих условиях бывает либо холодной и прозрачной, либо горячей и непрозрачной. Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, как северное сияние появилось в средней полосе России. По его словам, это вызвано сильными магнитными бурями.

В июле ученые поставили под сомнение всю теорию Большого взрыва, получив данные с инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб».

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