Life: ученые поставили под сомнение теорию Большого взрыва из-за данных телескопа James Webb

Недавно ученые представили результаты повторных исследований трех загадочных ранних галактик, которые рассмотрели с помощью инфракрасного телескопа на самом краю Вселенной. В целом, данные подтверждают, что им от 600 до 800 миллионов лет, и они действительно обладают значительной массой.

Астрономы объясняют, что на основании характеристик света, поступающего от этих галактик, возможны две гипотезы. Первая предположит, что это обширные скопления звезд, которые не только только начали свое существование, но уже светят несколько сотен миллионов лет. Вторая гипотеза предполагает, что каждая из этих галактик в основном представляет собой исключительно «гипермассивную» черную дыру, окруженную относительно небольшим количеством звезд.

Согласно современным представлениям, невозможно, чтобы после Большого взрыва столь быстро возникли подобные структуры. Ожидалось, что спустя сотни миллионов лет после появления Вселенной в ней будет наблюдаться лишь однородный водородный туман, а не сформировавшиеся «звездные империи», особенно в таких крупных масштабах.