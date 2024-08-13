Названы причины появления северного сияния в средней полосе России

Северное сияние увидели жители средней полосы России в ночь на вторник, 13 августа. Как пояснил 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин, возникновение явления связано с сильной магнитной бурей и отсутствием в небе облаков.

Он добавил, что в ближайшее время северное сияние пойдет на убыль после прекращения магнитной бури. Но так как подобный шторм не последний, то шансы увидеть сияние в ночном небе есть у всех жителей планеты.

«При сильных магнитных бурях северное сияние можно наблюдать практически по всему земному шару. Когда они средней интенсивности, то их видят жители средней полосы, а при слабых возмущениях сияние происходит только над областями, близкими к полюсам», — рассказал Ильин.

Чтобы увидеть раскрашенное разными цветами небо, синоптик посоветовал дождаться крупной магнитной бури, так как яркость сияния зависит от возмущенности ионосферы Земли. Кроме того, для наблюдения лучше выбрать точку с наименьшим освещением.

О сильной магнитной буре после серии мощных вспышек на Солнце ранее предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН и Института прикладной геофизики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ученые подчеркнули, что следующие возмущения геомагнитного поля планеты также ожидаются 17 и 18 августа и 21 и 22 числа.