Антиматерию впервые перевезли по дороге между лабораториями

Физики в Швейцарии впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике между лабораториями. Об этом сообщило издание Futurism.

Команда ЦЕРН провела эксперимент: за полчаса исследователи доставили 92 антипротона в другую лабораторию. Перед транспортировкой частицы поместили в специальную вакуумную емкость, охлажденную до -269 градусов. Грузовик разгонялся до 42 километров в час.

Считается, что антиматерия — крайне опасное вещество. Однако в этом случае объем груза был таким ничтожным, что угрозы для людей не возникло. По оценке ученых, даже если бы произошла аннигиляция всех частиц (превращение частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы), высвободилась бы энергия не более одной миллионной доли джоуля — это значительно меньше, чем требуется для нажатия клавиши на клавиатуре.

Как отметили авторы издания, ученые более 30 лет стремились добиться стабильной транспортировки антиматерии. Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил, что теперь это наконец стало возможным. Его коллега Стефан Ульмер назвал произошедшее событием, которого человечество раньше не совершало.

Антиматерия состоит из античастиц — аналогов обычных элементарных частиц с противоположными характеристиками. При столкновении частицы и античастицы происходит аннигиляция с выделением энергии.

Российские ученые в эксперименте не участвовали. Европейская организация по ядерным исследованиям прекратила сотрудничество со специалистами из РФ и Белоруссии. Однако в организации заметили, что отсутствие ученых из этих стран станет заметным.