Европа отказалась от ядерных исследований с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям прекратила сотрудничество с научными учреждениями России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Swissinfo .

Это решение повлияет на научные проекты, которые ЦЕРН реализует совместно с научными учреждениями разных стран. Сотрудничество с российскими учеными, работающими по другим соглашениям, продолжат.

В ЦЕРН отметили, что отсутствие ученых из России станет заметным, но организация сможет восполнить этот пробел. Число белорусских исследователей было «традиционно невелико».

Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье ранее объявил о прекращении сотрудничества с примерно 500 специалистами, которые имеют связи с Россией, начиная с 30 ноября 2024 года. В МИД России назвали решение политизированным и неприемлемым.

Помощник президента России Андрей Фурсенко рассказал, что зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований. Однако решение приняли на уровне правительств, и не хватило всего одного голоса, чтобы его изменить.