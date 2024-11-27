Зрение ребенка с катарактой глаза восстановили в медцентре Рошаля

Девочка поступила в Детский центр имени Рошаля с катарактой левого глаза, которая привела к снижению остроты зрения до 0,1 диоптрии. Патология развилась на фоне лечения иммунной системы гормональными препаратами

Врачи медцентра провели операцию и удалили помутневший хрусталик, а затем установили искусственную линзу с углубленным фокусом. Она позволяет хорошо видеть и читать без использования очков.

На следующий день после операции провели зрительный тест, который показал, что острота зрения у ребенка повысилась до 0,9 диоптрии. Сейчас девочка уже выписана домой и чувствует себя хорошо.

Врачи отметили, что катаракты, которые развиваются на фоне иммунных заболеваний, являются осложненными и могут выполняться только в стационарах широкого профиля.

Ранее в медцентре Рошаля спасли зрение мальчика с инородным телом в глазу. Оказалось, что во время прогулки на улице ребенок побежал за мячом и наткнулся на куст.