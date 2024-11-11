Зрение ребенка с куском ветки в глазу спасли в медцентре Рошаля

Мальчика с инородным телом в глазу доставили в Детский медцентр имени Рошаля в Красногорске. Оказалось, что во время прогулки на улице ребенок побежал за мячом и наткнулся на куст.

Боль в глазу появилась у ребенка только к вечеру, глаз начал слезиться и опух. Родители сразу отправились с мальчиком в медцентр Рошаля.

Дежурный офтальмолог осмотрел ребенка и определил открытую травму глаза с инородным телом. Приняли решение об экстренной операции.

«Такая травма может привести к разным инфекциям и даже слепоте, если своевременно не обратиться за помощью. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений. Мальчика выписали домой со 100% зрением», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

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