Зона для воркаута появится в поселке имени Воровского в 2025 году

Новую детскую площадку и зону для воркаута планируется установить в поселке имени Воровского в августе 2025 года. Об этом рассказали на встречи с жителями в рамках выездной администрации.

Игорь Сухин вместе с заместителями и руководителями профильных управлений провел встречу с жителями в поселке имени Воровского. На повестке были вопросы, касающиеся капитального ремонта зданий, питьевой воды и состояния проезжей части.

Жительница округа обратилась к главе по вопросу спортивного комплекса. Когда женщина переехала в поселок имени Воровского, во дворе ее дома находилась спортивная площадка, где постоянно занимались дети. В 2019 году воркаут зону убрали. Теперь ситуацию с площадкой взяли на контроль. Предварительно обустройство воркаут зоны и детского городка запланировано на август 2025 года.

Старшая по подъезду дома 15А по улице Комсомольской в Электроуглях обратилась к главе по вопросу благоустройства придомовой территории. Активисты хотят высадить деревья, разбить газон, с управляющей компанией этот вопрос решить не удалось.

«Давайте мы выедем на место, встретимся с жителями дома и решим, как помочь, а вы за это время определитесь, какие элементы благоустройства нужны на территории», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Записаться на прием к главе округа или узнать о дате и месте проведения выездной администрации можно по телефону центра обработки информации 8 (496) 516-48-88.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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