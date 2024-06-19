Капитальный ремонт парка Мира продолжается в Коломне. В прошлом году там началась масштабная реконструкция по президентскому проекту. Завершить работы планируют к августу. О том, как преобразится пространство, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Центральный парк Коломны появился сразу после Великой Отечественной войны. Жители принимали участие в его облагораживании, и в этот раз их мнение учли при проведении работ.

В парке сохранили все исторические элементы — там восстановили входные арки и ограждения, танцевальную площадку и сцену, а также самый большой в городе фонтан. Рабочие также завершили обустройство скейт-парка, беговой и велодорожек.