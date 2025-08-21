Знак «Нулевой километр» установят в сквере «Энергия» в Королеве

В Королеве завершают благоустройство сквера рядом с предприятием РКК «Энергия». Рабочие приступили к установке знака «Нулевой километр», который станет символом нового этапа в космической эре, начавшейся в наукограде.

Подрядчик уже установил удобные скамейки, урны, элементы навигации, тематическую композицию из информационных стендов, посвященных деятельности градообразующих предприятий и первооткрывателям космонавтики. Также смонтировали видеокамеры и подключили их к системе «Безопасный регион», оборудовали современную велопарковку.

Помимо этого, привели в порядок кустарники и деревья, засеяли газоны, высадили вишню, ели, ивы и 89 кустарников. В ближайшее время появятся цветочные клумбы.

Параллельно завершается реставрация памятника Ленину. Исполнители восстановили фигуру и постамент, осталось установить буквы.

Все работы идут по графику в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».