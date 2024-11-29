Зимний сезон в Кузьминском лесопарке в Котельниках откроется 1 декабря

В Котельниках устанавливают новогодние елки. Первую праздничную ель уже поставили у Дома культуры «Белая дача», вскоре ее украсят гирляндами и игрушками.

Также елки появятся у ДК «Силикат» и в Кузьминском лесопарке. Для жителей и гостей округа Кузьминского лесопарка подготовили насыщенную программу. Так, 1 декабря там официально откроют зимний сезон. Гостей ждут веселые игры, хороводы, концерт и другие зимние развлечения. Главным событием станет торжественное зажжение огней на новогодней елке, в котором примут участие Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут театрализованное представление для детей и взрослых. Участники праздника смогут согреться горячим чаем у зимнего очага, где уже установлены дровница и специальные козлы для распилки брёвен. Костровые чаши будут зажигать на всех мероприятиях в парке.

В декабре в учреждениях культуры и спорта округа пройдут 16 новогодних представлений, а каждые выходные в Кузьминском лесопарке будут организовываться праздничные мероприятия с сюрпризами.

Кроме того, зимой в Котельниках начнут работать лыжные трассы и открытые катки. Их откроют, как только установится стабильная морозная погода и выпадет достаточно снега.

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