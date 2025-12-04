Зимний сезон открыли в парке и на набережных в Солнечногорске

В Солнечногорске был дан торжественный старт зимнему сезону. Праздничные события развернулись одновременно на трех площадках: в городском парке культуры и отдыха, на набережной «Выстрел» и набережной озера Сенеж.

В городском парке прошел праздничный концерт под открытым небом, а также работала ярмарка «Зимняя карусель», где продавались новогодние сувениры. Все желающие могли сделать памятные снимки в тематических фотозонах, а дети активно участвовали в играх с аниматорами. Главными героями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые официально открыли зимний сезон, зажгли огни на елке и провели традиционные хороводы с юными гостями.

На набережной «Выстрел» открылась мастерская Снегурочки, где прошли мастер-классы «Новогоднее чудо» и «Елочка». Тем временем на набережной озера Сенеж распахнула свои двери резиденция Деда Мороза. Здесь посетители смогли написать письма волшебнику, поучаствовать в викторинах и творческих мастер-классах.

«Открытие зимнего сезона — это добрая традиция, которая дарит нашим жителям, особенно детям, ощущение настоящего праздника и приближающегося Нового года. Парк и озеро уже стали центрами притяжения для семейного отдыха, и мы подготовили на этот период новые интересные активности», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Следующие мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки в резиденции пройдут 27 и 28 декабря, а также во время новогодних праздников: с 3 по 10 января, с 14:00 до 16:00. Ознакомиться с расписанием активностей и мастер-классов в остальные дни можно в официальном телеграм-канале «Парки Солнечногорья».