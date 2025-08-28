Журналисты из Мытищ заняли второе место на тринадцатой Журналиаде

Участие в соревнованиях приняли больше 120 представителей средств массовой информации. Двенадцать подмосковных команд поборолись за звание сильнейшей.

Журналиада в этом году прошла в деревне Вялки Раменского городского округа. Среди команд из Московской области были и представители из Мытищ. Название участники выбрали символичное: «Мы Мытищи».

Стартовало мероприятие с подведения итогов конкурса «Спортивное Подмосковье», организованное Союзом журналистов России. Звание лучшей операторской работы в номинации «Лучший репортаж» завоевал Михаил Петров. Победителем в номинации «Лучший сайт, блог, паблик» стал Александр Хлестков — автор сетевого издания «Спортивные Мытищи».

После награждения началась спортивная часть мероприятия, которая включала шесть этапов. Журналисты, фотографы, режиссеры монтажа из команды Мытищ проявили все таланты и умения, завоевав много наград. Два золотых кубка получили за баскетбол и эстафету на скорость. Перетягивание каната принесло команде серебро, а стрельба и сборка автомата — бронзу. Команда «Мы Мытищи» заняла второе место в общем зачете.