Журнал «Гольф Клуб» проведет турнир в Подмосковье

Турнир журнала «Гольф Клуб» пройдет 11 июля в Agalarov Golf & Country Club в городском округе Истра в Московской области. В мероприятии примут участие игроки и любители гольфа, а также представители делового сообщества.

Регистрация участников и разминка начнутся в 10:00. Старт соревнований запланирован на 12:00. Для гостей, не играющих в турнире, в 14:30 организуют ознакомительные уроки по гольфу с профессиональными инструкторами.

Во второй половине дня состоится деловая программа, которая начнется в 17:00. Завершится мероприятие церемонией награждения победителей, ужином и вечерней программой, стартующими в 19:00. Дресс-код мероприятия — все оттенки белого.

Ранее в Подмосковье в гольф-клубе «Пестово» прошло первенство области по гольфу с 1 по 3 июля. Соревнования собрали 96 юных игроков из семи регионов страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, а также Свердловской и Челябинской областей.