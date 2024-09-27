Живущему в Котельниках труженику тыла Ивану Алферьеву исполнилось 95 лет

Ветеран труда Иван Алферьев из Котельников отметил 95-летие. С юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов округа.

Иван Алферьев родился 25 сентября 1929 года в Кустанае Казахской ССР. С детства Иван начал помогать взрослым, работая на полях: косил траву и убирал овощи.

После войны, он продолжил получать образование в техникуме, изучал агрономию, а затем служил в армии в городе Чугуев, где работал радистом. Вернувшись домой, Иван Федорович стал агрономом МТС и участвовал в подъеме целины.

Житель Котельников работал инструктором в райкоме комсомола, завершил обучение в Высшей партийной школе в Алма-Ате. Иван Алферьев награжден орденом трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета», медалями и званием Ветерана труда.

С юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко. Он передал имениннику теплые слова от президента Российской Федерации, губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также исполняющего полномочия главы Котельников.

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