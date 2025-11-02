Живую ель посадили в сквере имени Журавлева в Дубне

В Дубне в сквере имени Журавлева к предстоящим новогодним праздникам посадили живую ель. Ее вырастили в подмосковном питомнике.

Дерево обладает закрытой корневой системой, что обеспечивает его максимальную адаптацию к климатическим условиям города.

Заместитель директора МБУ «Чистый город» Владимир Негей отметил, что ель высотой 7-7,5 метров и возрастом около 15 лет должна без проблем прижиться на новом месте.

«Сейчас отличное время для пересадки, и мы надеемся, что она будет расти и радовать жителей», — добавил он.