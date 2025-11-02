Живую ель посадили в сквере имени Журавлева в Дубне
В Дубне в сквере имени Журавлева к предстоящим новогодним праздникам посадили живую ель. Ее вырастили в подмосковном питомнике.
Дерево обладает закрытой корневой системой, что обеспечивает его максимальную адаптацию к климатическим условиям города.
Заместитель директора МБУ «Чистый город» Владимир Негей отметил, что ель высотой 7-7,5 метров и возрастом около 15 лет должна без проблем прижиться на новом месте.
«Сейчас отличное время для пересадки, и мы надеемся, что она будет расти и радовать жителей», — добавил он.
Живая ель станет центральным элементом сквера и создаст сказочную атмосферу для встреч дубненцев в новогоднюю ночь.
Напомним, что в этом году здесь также завершились масштабные работы по благоустройству, что делает сквер еще более привлекательным для горожан.