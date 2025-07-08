Животноводы в Озерах внедрили новый метод выращивания телят

Специалисты в Озерах разработали новый «холодный» метод выращивания телят. Молодняк помещают в индивидуальные пластиковые дома на открытом воздухе, где животные живут до двух месяцев.

Животноводы отметили, что такой способ стимулирует иммунитет у телят. Перед каждым домом есть площадка для выгула, а внутри — свежая подстилка.

«Повышается выносливость, укрепляется иммунитет, оптимизируются обменные процессы, а доступ к чистому воздуху без примесей аммиака улучшает общее состояние здоровья», — рассказали специалисты.

Зимой индивидуальные дома для телят и площадки перед ними накроют навесами для удобного доступа к молодняку независимо от погодных условий.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.