«У нас свои технологии и селекция». Андрей Воробьев — о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте
Андрей Воробьев: Подмосковье входит в топ-5 России по аграрному экспорту
Подмосковье входит в топ-5 страны по экспорту сельхозпродуктов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» на крупнейшей аграрной выставке «Золотая осень». У региона — собственные генетические и селекционные технологии.
«Во все времена Московская область отличалась инновациями и технологиями. У нас нет столько миллионов гектаров и пашней — только технологии помогут обеспечить преимущество. Мы пятые в стране по экспорту сельхозпродукции. Стоимость тонны экспорта в мире — три тысячи долларов, Китай лидирует. А у нас — 1,8 тысячи. Она заметная. Все это благодаря тому, что у нас есть свои селекция и генетика», — отметил глава Подмосковья.
Он добавил, что, лишь когда есть технологии, можно претендовать на эффективность и более низкую себестоимость. Ведь два из трех орденов Ленина в свое время Московская область получила именно за технологии и инновации, которые внедряли аграрии, ученые.
«Это показывает и стенд с овощами „Экокультура“. Это закрытые грунты. Мы вторые в России после Липецка по объему», — сказал Андрей Воробьев.
Кроме того, большой экспортный потенциал связан с селекцией картофеля. В Талдоме и Дмитрове работают ученые и агрономы, создавая высокопроизводительные сорта. Высокий экспортный потенциал и у семян лука. В генетике крупные проекты реализуют «Мираторг» с «Иннопрактикой».
Еще один проект, на который губернатор обратил внимание, — это «Артфрут».
«Он достаточно свежий, потому что раньше мы не особо понимали, как можно выращивать ягоду в закрытых грунтах. Сейчас это реалия. Эта компания — лидер по фруктам и ягодам, но импортозамещение, которое она делает, предполагает заметные инвестиции в семена», — сказал Андрей Воробьев.
Стоит задача по строительству селекционного центра, инвестиции в который помогут выращивать подмосковные ягоды не на импортных семенах, а на собственных, объяснил Андрей Воробьев.
Также Московская область — номер один в России по производству сыра.
Специфика такова, что мы первые в стране по сыру. Мы построили «Сырную долину».
Андрей Воробьев
Много иностранных компаний было заявлено в «Сырной долине», однако из-за санкций там базируются три ведущие российские компании.
«Сыворотка, которая образуется при производстве сыра, нам очень ценна. Но у нас уровень ее переработки был недостаточен. И сейчас это еще одна большая инвестиция, экспортный продукт — молочная сухая сыворотка. Задача — построить современное предприятие, на котором ее будут конвертировать в ценный продукт для детского и спортивного питания, а также для питания тех, кто после сложных операций», — сказал губернатор.
Что важно, это безотходное производство — то, к чему стремится Подмосковье.
«У нас все отечественное. Мы производим сыр, будь то пармезан или сладкий сырок. И большая доля отхода не является отходом в случаях применения технологий, становясь молочной сывороткой. Это еще один инновационный проект, который мы реализуем. <...> Думаю, что каждый из нас пробовал пармезан. И наши детки, когда едят пасту, тоже любят пармезан. Качество великолепное. Это один из самых премиальных, дорогих сыров. Он совершенно спокойно производится у нас в Подмосковье и стране. Дорогой потому, что требует большего количество времени», — заключил Воробьев.
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