«У нас свои технологии и селекция». Андрей Воробьев — о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте

Подмосковье входит в топ-5 страны по экспорту сельхозпродуктов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» на крупнейшей аграрной выставке «Золотая осень». У региона — собственные генетические и селекционные технологии.

«Во все времена Московская область отличалась инновациями и технологиями. У нас нет столько миллионов гектаров и пашней — только технологии помогут обеспечить преимущество. Мы пятые в стране по экспорту сельхозпродукции. Стоимость тонны экспорта в мире — три тысячи долларов, Китай лидирует. А у нас — 1,8 тысячи. Она заметная. Все это благодаря тому, что у нас есть свои селекция и генетика», — отметил глава Подмосковья.

Он добавил, что, лишь когда есть технологии, можно претендовать на эффективность и более низкую себестоимость. Ведь два из трех орденов Ленина в свое время Московская область получила именно за технологии и инновации, которые внедряли аграрии, ученые.

«Это показывает и стенд с овощами „Экокультура“. Это закрытые грунты. Мы вторые в России после Липецка по объему», — сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, большой экспортный потенциал связан с селекцией картофеля. В Талдоме и Дмитрове работают ученые и агрономы, создавая высокопроизводительные сорта. Высокий экспортный потенциал и у семян лука. В генетике крупные проекты реализуют «Мираторг» с «Иннопрактикой».

Еще один проект, на который губернатор обратил внимание, — это «Артфрут».

«Он достаточно свежий, потому что раньше мы не особо понимали, как можно выращивать ягоду в закрытых грунтах. Сейчас это реалия. Эта компания — лидер по фруктам и ягодам, но импортозамещение, которое она делает, предполагает заметные инвестиции в семена», — сказал Андрей Воробьев.

Стоит задача по строительству селекционного центра, инвестиции в который помогут выращивать подмосковные ягоды не на импортных семенах, а на собственных, объяснил Андрей Воробьев.