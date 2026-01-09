Жительницу Можайского округа поздравили с 98-летием

Бывшая воспитательница и заведующая детским садом отметила день рождения. Ей передали поздравления и подарки от главы округа и депутатов.

Анне Крыловой 7 января исполнилось 98 лет. Депутат Совета депутатов Можайского округа Анастасия Шумакова лично поздравила женщину и передала цветы и подарки от главы округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой.

Вся профессиональная жизнь Анны Крыловой была связана с воспитанием детей. Более 45 лет она проработала в детском саду Можайска. Ее доброта и мудрость навсегда остались в памяти воспитанников.

Она — старший ребенок в семье из девяти детей. Этот опыт стал основой для тех качеств, которые она пронесла через всю свою педагогическую деятельность.

