Ветеран войны из Можайского округа Николай Одинцов отметил 95-летие

В деревне Глядково Можайского округа 16 декабря торжественно поздравили ветерана труда, труженика тыла Николая Степановича Одинцова с 95-летием. Мероприятие организовали заведующая Порецким территориальным отделом Управления по работе с подведомственными территориями администрации Можайского округа Зарина Турдыева, а также представители местной администрации и Совета ветеранов.

В теплой обстановке гости зачитали поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой. Николай Степанович, встретивший гостей в кругу родных, получил письма и подарки, которые стали символом уважения и признания его заслуг.

«Мы вас любим, безмерно уважаем, вы – очень почетный житель нашего Можайского округа и являетесь примером жизнелюбия и стойкости духа для всех нас», - сказала Зарина Турдыева.