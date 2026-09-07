Жительница Можайска Ярослава Ковалевская победила в конкурсе «Женщина-герой»

За звание «Женщина-герой 2026» в финале одноименного московского областного конкурса боролись 10 участниц. Победительницей стала представительница Можайского округа Ярослава Ковалевская.

Супруга действующего бойца СВО работает художественным руководителем отдела Можайского культурно-досугового центра в Уваровке.

В финале, который прошел 4 сентября на сцене Центрального академического театра Российской Армии она исполнила песню «Дорога к храму», сообщили в администрации округа.

В число финалисток также вошла врач функциональной диагностики Шатурской больницы Оксана Камскова, которая является участницей специальной военной операции.

Генеральным информпартнером конкурса выступил 360.ru.